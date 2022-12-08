Москалькова назвала обмен Бута и Грайнер настоящим новогодним подарком

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала настоящим новогодним подарком новость об обмене россиянина Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США, на американку Бриттни Грайнер, приговорённую в России к заключению за хранение наркотиков.

"Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций", — сказала Москалькова в беседе с ТАСС.