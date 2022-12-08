Москалькова назвала обмен Бута и Грайнер настоящим новогодним подарком
Бриттни Грайнер и Виктор Бут. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, © ТАСС / Zuma / Natthawat Wongrat
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала настоящим новогодним подарком новость об обмене россиянина Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США, на американку Бриттни Грайнер, приговорённую в России к заключению за хранение наркотиков.
"Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций", — сказала Москалькова в беседе с ТАСС.
Напомним, об обмене Бута и Грайнер стало известно сегодня. Как сообщал президент США Джо Байден, баскетболистка уже на пути домой. В России она была осуждена за хранение наркотиков. В феврале этого года при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка в ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. Россиянин же был осуждён в США в 2010 году после экстрадиции из Таиланда. По обвинению в сговоре с целью незаконного оборота оружия он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов.