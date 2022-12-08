Асмус и Харламов переругались из-за "обоссанного" дома и выставили грязное бельё напоказ

Актриса Кристина Асмус ответила бывшему мужу Гарику Харламову, который грубо пошутил, что после развода оставил ей с дочерью "облёванный и обоссанный" дом. По словам артистки, юморист вообще никакого жилья не отдал после расставания, а подобные шутки говорят о том, что у Харламова нет "чувства такта и честности".

"Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни облёванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему. Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребёнка — не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребёнком, наконец, обзавестись жильём", — обратилась Асмус к экс-супругу в соцсети.

На этом конфликт не закончился. Харламов также в Сети ответил актрисе, что всё это ложь и он продолжает содержать свою дочь и бывшую возлюбленную. По его мнению, у Асмус просто отсутствует чувство юмора, поэтому она в штыки восприняла его шутку про дом.

"Вы живёте в своей половине дома всё это время. И живёте на полном моём обеспечении. Как и наш прекрасный ребёнок", — парировал юморист.