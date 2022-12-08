Украинка с ножом пыталась ограбить банк в Польше, но была обезврежена бабулей с клюкой

Беженка с Украины с ножом напала на сотрудников польского банка PKO Bank Polski в Перемышле и требовала отдать ей все деньги. Свидетели ограбления сняли произошедшее на телефон и распространили кадры в Сети.

Украинская беженка с ножом напала на польский банк. Видео © twitter / Xx17965797N

На опубликованном ролике видно, что молодая женщина размахивает ножом в отделении банка, а другой рукой держит за волосы сотрудницу. Она была в агрессивном состоянии и не поддавалась на уговоры свидетелей успокоиться. Однако настрой бесстрашной дамы не испугал бабушку с клюкой, которая стояла в очереди. Пенсионерка вплотную подошла к злоумышленнице и отлупила её бадиком. В этот момент преступницу удалось скрутить и обезвредить.

По данным польского издания Kresy, горе-грабительницей оказалась беженка с Украины. Свидетели рассказали, что, войдя в отделение, женщина приставила нож к горлу одного из работников и потребовала отдать ей все деньги. Информацию об ограблении подтвердила пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции в Перемышле Джоанна Голиш.

"Нам удалось неофициально установить, что она является молодой гражданкой Украины, у которой также есть российский паспорт и польский PESEL (индивидуальный личный номер). Женщине около 30 лет. У неё были наркотики, свидетельствующие о том, что она проходит психиатрическое лечение", — сказала она.