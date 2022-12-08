Виктор Бут находится в самолёте, который следует в Россию

Россиянин Виктор Бут, которого обменяли в Абу-Даби на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сейчас находится на борту самолёта, направляющегося в РФ. Уже совсем скоро бывший узник окажется на родине, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Сейчас он находится в самолёте, который следует в Россию. В ближайшее время он окажется на российской территории", — приводит его слова ТАСС.