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Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 16:53
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Виктор Бут находится в самолёте, который следует в Россию

Россиянин Виктор Бут, которого обменяли в Абу-Даби на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сейчас находится на борту самолёта, направляющегося в РФ. Уже совсем скоро бывший узник окажется на родине, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Сейчас он находится в самолёте, который следует в Россию. В ближайшее время он окажется на российской территории", — приводит его слова ТАСС.

Бриттни Грайнер и Виктора Бута помиловали перед обменом
Бриттни Грайнер и Виктора Бута помиловали перед обменом

Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Спустя несколько лет он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.

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ТАСС / Zuma / Natthawat Wongrat

Николь Вербер
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