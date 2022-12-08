Виктор Бут находится в самолёте, который следует в Россию
Россиянин Виктор Бут, которого обменяли в Абу-Даби на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сейчас находится на борту самолёта, направляющегося в РФ. Уже совсем скоро бывший узник окажется на родине, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"Сейчас он находится в самолёте, который следует в Россию. В ближайшее время он окажется на российской территории", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Спустя несколько лет он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.
ТАСС / Zuma / Natthawat Wongrat