В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге

В конце декабря в Санкт-Петербурге планируют провести неформальный саммит лидеров стран СНГ. Об этом на брифинге рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Проинформирую вас о том, что в декабре, по сложившейся традиции, в конце декабря пройдёт неформальная, дружеская встреча глав государств – членов СНГ в Санкт-Петербурге", — сказал он.