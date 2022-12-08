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8 декабря, 14:02

В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге

Ушаков: Неформальный саммит глав стран СНГ пройдёт в конце декабря в Санкт-Петербурге

В конце декабря в Санкт-Петербурге планируют провести неформальный саммит лидеров стран СНГ. Об этом на брифинге рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Проинформирую вас о том, что в декабре, по сложившейся традиции, в конце декабря пройдёт неформальная, дружеская встреча глав государств – членов СНГ в Санкт-Петербурге", — сказал он.

Путин может обсудить с лидерами Казахстана и Узбекистана создание "тройственного союза по газу"

Путин может обсудить с лидерами Казахстана и Узбекистана создание "тройственного союза по газу"

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Бишкеке 9 декабря. В этом году Киргизия председательствует в органах Евразийского экономического союза. На этот раз заседание пройдёт под председательством президента республики Садыра Жапарова.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александр Юнашев

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