В Кремле назвали число официальных телефонных бесед Путина за 2022 год
Ушаков: Путин за год провёл около 220 телефонных бесед и 300 международных мероприятий
Президент России Владимир Путин провёл за этот год около 300 международных мероприятий, 70 встреч и 220 телефонных бесед, заявил журналистам в ходе брифинга помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"Всего, по нашим подсчётам, в этом году пройдёт, я ещё считаю некоторые мероприятия декабря, около 300 различного рода внешнеполитических мероприятий, то есть мероприятий с непосредственным участием президента... Как в России, так и за рубежом проведено более 70 встреч с главами иностранных государств, главами правительств и руководителями международных организаций... Количество таких телефонных бесед составит около 220. Собеседниками нашего президента были более 50 зарубежных лидеров", — сказал он.
Он отметил, что Путин также посещал различные международные форумы и саммиты, вроде ПМЭФ, ВЭФ, БРИКС, ШОС, СНГ, СВДМА, ОДКБ, Высшего Евразийского экономического совета, а также принимал участие в форматах "Россия – Центральная Азия", каспийской "пятерки", астанинской "тройки" и "Россия – Китай – Монголия".
Также в ходе брифинга Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может обсудить с его коллегами из Казахстана и Узбекистана "газовый союз" на встрече в Бишкеке. По его словам, также лидерами стран Евразийского экономического союза будет поднята тема формирования общего рынка газа.