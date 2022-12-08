Семья Пола Уилана разочарована, что его не обменяли на Бута

Семья американца Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж, разочарована, что его не включили в программу обмена. Об этом сообщил журналистам его брат.

"Представители правительства США заранее нас уведомили, что Пол не будет включён. Это раннее предупреждение означало, что наша семья могла морально подготовиться к тому, что сейчас является публичным разочарованием для нас и катастрофой для Пола", — говорится в заявлении Дэвида Уилана.