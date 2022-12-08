Семья Пола Уилана разочарована, что его не обменяли на Бута
Семья американца Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж, разочарована, что его не включили в программу обмена. Об этом сообщил журналистам его брат.
"Представители правительства США заранее нас уведомили, что Пол не будет включён. Это раннее предупреждение означало, что наша семья могла морально подготовиться к тому, что сейчас является публичным разочарованием для нас и катастрофой для Пола", — говорится в заявлении Дэвида Уилана.
Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Американца заподозрили в шпионаже, хотя сам он отрицал свою причастность и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу, и в июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. Ранее в МИД РФ подтверждали, что американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. 8 декабря стало известно, что Бута обменяли на одну Грайнер.
ТАСС / Сергей Савостьянов