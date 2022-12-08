В Минтрансе Турции опровергли сообщения о пробках из танкеров у Босфора

В Главном управлении по морским делам Министерства транспорта Турции опровергли сообщения ряда СМИ о крупных пробках из танкеров у пролива Босфор.

"В настоящее время у Босфора находится не 100 танкеров, как утверждается в ряде зарубежных СМИ, а 15. Одиннадцать из них направляются в страны Евросоюза", — говорится в сообщении.

Там напомнили, что ранее из-за реализации зерновой сделки в Мраморном море также наблюдались пробки из 100 и более судов, однако сейчас их число не превышает 40 единиц. Также в ведомстве подтвердили, что Турция не будет пропускать через проливы танкеры, не имеющие страховых документов.

"Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться. Практика их требования будет продолжена", — говорится в заявлении.