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8 декабря, 14:18

Медведев: Россия доведёт свою работу до конца благодаря отказу Зеленского от переговоров

Россия "доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы" в ходе спецоперации, благодаря нежеланию президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим массмедиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", написал он в телеграм-канале.

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Ранее в Госдуме заявили, что признание журналом Time президента Украины Владимира Зеленского человеком года — политический фарс. Как отметил депутат от "Единой России" Олег Морозов, замешанный в убийстве собственного народа лидер не может носить такое звание.

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Getty Images / Ukrainian Presidency

Татьяна Миссуми

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