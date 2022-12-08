Медведев: Россия доведёт свою работу до конца благодаря отказу Зеленского от переговоров
Россия "доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы" в ходе спецоперации, благодаря нежеланию президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим массмедиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", — написал он в телеграм-канале.
Ранее в Госдуме заявили, что признание журналом Time президента Украины Владимира Зеленского человеком года — политический фарс. Как отметил депутат от "Единой России" Олег Морозов, замешанный в убийстве собственного народа лидер не может носить такое звание.
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