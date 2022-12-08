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8 декабря, 14:10

Журналисты NYT устроили забастовку впервые за 40 лет

Сотрудники The New York Times начали однодневную забастовку из-за низких зарплат

Сотрудники и журналисты газеты The New York Times начали однодневную забастовку из-за низких зарплат. Участие в нью-йоркском протесте примут более 1,1 тысячи человек.

"Предложение по зарплате по-прежнему не соответствует экономическому моменту, сильно отставая как от инфляции, так и от среднего уровня роста заработной платы в США", — говорится в сообщении профсоюза.

В NYT уточнили, что переговоры между коллективом и руководством компании затянулись. Действие контракта между сторонами закончилось в мае 2021 года, с тех пор договориться по вопросам заработка, страхования и другим проблемам так и не удалось.

Исполнительный редактор газеты Джо Кан в своей заметке добавил, что разочарован решением профсоюза. В последний раз более одного дня сотрудники NYT бастовали 40 лет назад — в 1981 году.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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