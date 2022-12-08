Мать растерявшегося на церемонии в Кремле бойца назвала его награду заслуженной

Ефрейтор из Мордовии Давид Малыйкин, который сегодня разволновался на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле, полностью заслужил эту высокую награду. Об этом рассказала его мама в беседе с телеканалом "360".

"Большое спасибо за поздравления! Горжусь им! Просто так эта награда не даётся! Заслужил, значит. Он у меня умный и справедливый, заботливый и работящий", — сказала она.