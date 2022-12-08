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Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 14:12
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Мать растерявшегося на церемонии в Кремле бойца назвала его награду заслуженной

Ефрейтор из Мордовии Давид Малыйкин, который сегодня разволновался на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле, полностью заслужил эту высокую награду. Об этом рассказала его мама в беседе с телеканалом "360".

"Большое спасибо за поздравления! Горжусь им! Просто так эта награда не даётся! Заслужил, значит. Он у меня умный и справедливый, заботливый и работящий", — сказала она.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подбодрил ефрейтора Давида Малыйкина на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. В момент выступления военнослужащего возникла небольшая пауза, но глава государства быстро разрядил обстановку. Он подошёл к Малыйкину, похлопал его по спине и сказал слова поддержки. В этот момент гости церемонии взорвались аплодисментами.

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LIFE

Оксана Попова
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