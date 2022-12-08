Байден назвал переговоры по обмену Бута на Грайнер напряжёнными
США вели напряжённые переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил в ходе выступления в Белом доме глава Соединённых Штатов Джо Байден.
"Мы никогда не прекращали добиваться её освобождения. Для этого потребовались кропотливые и напряжённые переговоры", — сказал он.
Байден отметил, что США продолжат добиваться освобождения осуждённого в РФ за шпионаж американца — Пола Уилана. По словам президента, "по совершенно неправомерным причинам Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бриттни".
Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с нею по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
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