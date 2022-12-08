Байден назвал переговоры по обмену Бута на Грайнер напряжёнными

США вели напряжённые переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил в ходе выступления в Белом доме глава Соединённых Штатов Джо Байден.

"Мы никогда не прекращали добиваться её освобождения. Для этого потребовались кропотливые и напряжённые переговоры", — сказал он.