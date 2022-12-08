На "Авито" распродают билеты в Большой театр на "Щелкунчика" за 200 тысяч рублей

Перекупщики активизировались перед Новым годом. Помимо праздничных товаров за огромные деньги на "Авито" появились объявления о продаже билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большой театр. Цены также не отстают, доходят до 200 тысяч рублей.

Объявления о продаже билетов на балет "Щелкунчик" в Большой театр. Скриншот © avito.ru

Так, за пару сотен тысяч продавцы предлагают ценителям прекрасного и желающим устроить себе культурный вечер именные билеты на две персоны. За 150 тысяч рублей можно приобрести места в партере прямо по центру и в амфитеатр. При этом в описании у многих указана причина продажи такого сокровища. Одни говорят, что не смогут насладиться красочной постановкой из-за отъезда из города, а другие кратко объясняют "изменением планов".

"Продаю два билета в партере. Мечтали пойти всей семьёй, но планы поменялись, поэтому иду одна. Билеты на самый лучший и удобный день и на лучшее время, места топовые. Когда покупала, уже ничего рядом не оставалось, поэтому билеты вразброс, но видимость 100%. Билеты достались потом и кровью. Поэтому отдаю 11-й ряд за 150 тысяч, 1-й ряд за 200 тысяч. Переоформить можно в кассе Большого театра по паспорту до 20 декабря", — говорится в одном из объявлений.