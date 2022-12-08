Роналду пообещал не бросать сборную на ЧМ в Катаре из-за конфликта с тренером Сантушем
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг в Twitter слухи о своём желании досрочно уехать с чемпионата мира по футболу после разногласий с тренером национальной команды Фернанду Сантушем.
"У нас слишком сплочённая команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы — команда в прямом смысле этого слова. Команда, которая будет бороться за мечту до конца", — написал он.
Ранее сообщалось, что известный футболист Криштиану Роналду может покинуть сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре. У него произошёл конфликт с тренером Фернанду Сантушем из-за замены в матче с Южной Кореей (1:2) на групповом этапе чемпионата мира. Наставник посчитал нужным убрать футболиста с поля на 65-й минуте, однако Роналду оказался с этим не согласен.
ТАСС / picture-alliance / dpa / Tom Weller