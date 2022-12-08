Роналду пообещал не бросать сборную на ЧМ в Катаре из-за конфликта с тренером Сантушем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг в Twitter слухи о своём желании досрочно уехать с чемпионата мира по футболу после разногласий с тренером национальной команды Фернанду Сантушем.

"У нас слишком сплочённая команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы — команда в прямом смысле этого слова. Команда, которая будет бороться за мечту до конца", — написал он.