"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 декабря, 14:27

Роналду пообещал не бросать сборную на ЧМ в Катаре из-за конфликта с тренером Сантушем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг в Twitter слухи о своём желании досрочно уехать с чемпионата мира по футболу после разногласий с тренером национальной команды Фернанду Сантушем.

"У нас слишком сплочённая команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы — команда в прямом смысле этого слова. Команда, которая будет бороться за мечту до конца", — написал он.

Сестра попросила Роналду уйти из сборной Португалии

Сестра попросила Роналду уйти из сборной Португалии

Ранее сообщалось, что известный футболист Криштиану Роналду может покинуть сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре. У него произошёл конфликт с тренером Фернанду Сантушем из-за замены в матче с Южной Кореей (1:2) на групповом этапе чемпионата мира. Наставник посчитал нужным убрать футболиста с поля на 65-й минуте, однако Роналду оказался с этим не согласен.

Обложка ©

ТАСС / picture-alliance / dpa / Tom Weller

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров