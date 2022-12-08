"Мурлыкал по-русски": СБУ заблюрила мордочку кота, и теперь Сеть захлестнули безумные версии о причине

Служба безопасности Украины опубликовала фотографию с силовиками, сделанную во время одного из рейдов по территориям объектов УПЦ. Публикуя фото, СБУ заблюрила не только лица людей, но и мордочку одного из котов.

При этом мордочку его сородича, сидящего в ногах одного из сотрудников спецслужб, не замазали, полностью лишив второго кота анонимности.

Функция "размытия" на фотографиях позволяет добавить эффект на определённых участках изображения. Как правило, её используют для перекрытия сцен насилия и жесткости, а также сохранения анонимности спецслужб, детей и различной конфиденциальной информации. В Сети бурно отреагировали на действия СБУ. Некоторые всерьёз опасаются за хвостатого.

"А чего они вокруг него собрались вообще? Нехорошо смотрят, тревожно за кота", — пишет один из юзеров.

"Просто кота зовут Василий", — шутит другой пользователь.

"Это енот под кота замаскировался", — предположил ещё один.

"Мурлыкал по-русски", — поделился другой своей версией.