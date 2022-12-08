В Санкт-Петербурге откроется Музей современных войн и вооружённых конфликтов
В Петербурге официально откроют Музей современных войн и вооружённых конфликтов. Обложка © Роман Пименов / "Петербургский дневник"
В Санкт-Петербурге в скором времени официально откроют Музей современных войн и вооружённых конфликтов. Как сообщает газета "Петербургский дневник", идея создания нового пространства принадлежит участникам общественной организации ветеранов боевых действий "Инвалиды войны".
Музей появится на Старо-Петергофском проспекте Северной столицы, а экспозиции будут состоять из трёх тематических разделов, посвящённых вооружённым конфликтам. Речь идёт об операциях в Афганистане, Чечне и Сирии. В частности, будут представлены личные вещи бойцов, которые принимали участие в этих столкновениях, а также виды некоторого вооружения.
"Все предметы, представленные в экспозиции, объединены богатым иллюстративным рядом, который повествует обо всех западных доктринах, принятых после окончания Второй мировой войны и направленных на разрушение России", — сказал председатель организации "Инвалиды войны" Виктор Кабацкий.
Кроме того, организаторы также создали особый раздел, который посвящён специальной военной операции на Украине. Там можно будет увидеть трофеи, которые были доставлены в музей прямо с поля боя. Например, медали, которые украинский лидер Владимир Зеленский собирался вручить бойцам запрещённого батальона за действия в Мариуполе, а также множество националистической литературы. Экспозиция открыта по будням, а для массового посещения станет доступна после Нового года.
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