Мантуров сообщил о начале синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной

В России дали старт синхронизации законодательной базы новых российских регионов с федеральной, так предприятия смогут пользоваться всеми мерами господдержки. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы выстроили прямое взаимодействие с субъектами. Налажены связи с крупнейшими индустриальными партнёрами, которые помогают возобновить работу местных предприятий. Запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной, что даст им возможность использовать все меры поддержки", — приводит заявление Мантурова пресс-служба Правительства РФ.

Глава Минпромторга отметил, что для обеспечения комплексного восстановления территорий будет подготовлена индивидуальная программа социально-экономического развития по каждому субъекту.