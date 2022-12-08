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8 декабря, 16:13

Мантуров сообщил о начале синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной

В России дали старт синхронизации законодательной базы новых российских регионов с федеральной, так предприятия смогут пользоваться всеми мерами господдержки. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы выстроили прямое взаимодействие с субъектами. Налажены связи с крупнейшими индустриальными партнёрами, которые помогают возобновить работу местных предприятий. Запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной, что даст им возможность использовать все меры поддержки", — приводит заявление Мантурова пресс-служба Правительства РФ.

Глава Минпромторга отметил, что для обеспечения комплексного восстановления территорий будет подготовлена индивидуальная программа социально-экономического развития по каждому субъекту.

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Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил адаптировать для новых регионов программы "Земский доктор/фельдшер/учитель". Он добавил, что можно рассмотреть и другие меры, которые привлекут людей в новые регионы.

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ТАСС / Александр Река

Ирина Фальке

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