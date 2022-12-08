Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 18:53

Обмен Бута и Грайнер был согласован в последние 48 часов

В США заявили, что обмен Бута и Грайнер был согласован в последние 48 часов

Виктор Бут. Обложка © ТАСС / AP / Apichart Weerawong

Виктор Бут. Обложка © ТАСС / AP / Apichart Weerawong

Представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что окончательная договорённость об обмене россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер была достигнута в последние 48 часов.

"Всё было достигнуто в последние 48 часов. Бриттни была отправлена из колонии в Москву, а этим утром её отправили в ОАЭ, где она была встречена представителями США", заявил он.

Это косвенно подтвердила супруга Виктора Бута, которая заявила телеканалу "Россия 24", что ещё два дня назад он не знал о готовящемся обмене.

"Мы во вторник с Виктором разговаривали, он ещё ничего не знал. Это было позавчера. Он сегодня должен был звонить как раз мне, мы в восемь вечера ждали звонка, но увидимся и обнимемся как раз вместо звонка, это будет самое лучшее, лучше всякого звонка", — рассказала она.

Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова
Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова

Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

BannerImage
Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Виктор Бут
  • США
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar