Обмен Бута и Грайнер был согласован в последние 48 часов

Представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что окончательная договорённость об обмене россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер была достигнута в последние 48 часов.

"Всё было достигнуто в последние 48 часов. Бриттни была отправлена из колонии в Москву, а этим утром её отправили в ОАЭ, где она была встречена представителями США", — заявил он.

Это косвенно подтвердила супруга Виктора Бута, которая заявила телеканалу "Россия 24", что ещё два дня назад он не знал о готовящемся обмене.