Обмен Бута и Грайнер был согласован в последние 48 часов
В США заявили, что обмен Бута и Грайнер был согласован в последние 48 часов
Виктор Бут. Обложка © ТАСС / AP / Apichart Weerawong
Представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что окончательная договорённость об обмене россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер была достигнута в последние 48 часов.
"Всё было достигнуто в последние 48 часов. Бриттни была отправлена из колонии в Москву, а этим утром её отправили в ОАЭ, где она была встречена представителями США", — заявил он.
Это косвенно подтвердила супруга Виктора Бута, которая заявила телеканалу "Россия 24", что ещё два дня назад он не знал о готовящемся обмене.
"Мы во вторник с Виктором разговаривали, он ещё ничего не знал. Это было позавчера. Он сегодня должен был звонить как раз мне, мы в восемь вечера ждали звонка, но увидимся и обнимемся как раз вместо звонка, это будет самое лучшее, лучше всякого звонка", — рассказала она.
Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.