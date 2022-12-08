Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год

В Ассоциации туроператоров России назвали ОАЭ самым популярным новогодним туристическим направлением в этом году. Сообщается, что страна обогнала даже Турцию, традиционно занимавшую первую строчку топа.

"На данный момент на новогодние праздники приходится порядка 30–35% в общем объёме продаж туров в ОАЭ. Пик продаж новогодних туров начался с середины ноября, все туры будут распроданы за полторы-две недели до Нового года... В сравнении с прошлым годом спрос на Новый год в ОАЭ вырос до 50%", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В качестве причин такого спроса называют наличие прямых рейсов из России и её регионов, небольшую продолжительность полёта и тёплый климат. При этом 40% россиян выбирают в качестве пункта назначения Дубай, хотя многие и проявляют интерес к Рас-эль-Хайме, Абу-Даби и Шардже.

"Туры в ОАЭ в этом году стали дороже примерно на 10–20%, в том числе из-за удорожания авиаперевозки и курсовых колебаний. Несмотря на рост цен, туристы на новогодние праздники по-прежнему выбирают отели высокого уровня", — поделились в организации.

За недельный отдых в четырёхзвёздочном отеле с захватом Нового года за двух человек придётся заплатить от 109 тысяч рублей, а в пятизвёздочном — от 275 тысяч рублей. Для въезда в государство гражданам России не нужно сдавать ПЦР-тест или делать визы, достаточно загранпаспорта.