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8 декабря, 15:37

"Бегал в одном пиджаке в -14": Лайф узнал о состоянии здоровья Бедроса Киркорова

Представитель заявила, что Бедрос Киркоров находится в стационаре, а не в реанимации

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с Лайфом опровергла информацию о том, что отец певца Бедрос находится в реанимации. По словам Успенской, 90-летний Киркоров-старший действительно в больнице, но в стационаре. Дело в том, что Бедрос простудился на концерте.

"Он в палате, я буквально час назад слышала его бодрый голос, всё хорошо. Под наблюдением, нет никаких критических состояний... Простудился, был во Ржеве на концерте в субботу и бегал в одном пиджаке в минус четырнадцать", рассказала Екатерина Успенская.

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Напомним, слухи о госпитализации отца поп-короля российской эстрады появились в Сети ещё вчера. Однако в беседе с Лайфом сам Бедрос Киркоров тогда опроверг эту информацию и заявил, что находится дома.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова

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