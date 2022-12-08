"Бегал в одном пиджаке в -14": Лайф узнал о состоянии здоровья Бедроса Киркорова

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с Лайфом опровергла информацию о том, что отец певца Бедрос находится в реанимации. По словам Успенской, 90-летний Киркоров-старший действительно в больнице, но в стационаре. Дело в том, что Бедрос простудился на концерте.

"Он в палате, я буквально час назад слышала его бодрый голос, всё хорошо. Под наблюдением, нет никаких критических состояний... Простудился, был во Ржеве на концерте в субботу и бегал в одном пиджаке в минус четырнадцать", — рассказала Екатерина Успенская.