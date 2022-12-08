Мама Виктора Бута поблагодарила Путина и МИД за возвращение сына
Мама Виктора Бута поблагодарила Путина и МИД РФ за возвращение сына на родину
Мать Виктора Бута Раиса Бут поблагодарила президента России Владимира Путина и МИД РФ за возвращение сына на родину.
"Конечно, благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Я так благодарна. Низкий материнский поклон Министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, об обмене Бута и Грайнер стало известно сегодня. Как сообщил президент США Джо Байден, баскетболистка уже на пути домой. В России она была осуждена на 9 лет за хранение наркотиков. Россиянин, который сейчас тоже летит на родину, был осуждён в США в 2010 году после экстрадиции из Таиланда. По обвинению в сговоре с целью незаконного оборота оружия он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов.
ТАСС / AP / Apichart Weerawong