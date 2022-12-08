Мать Виктора Бута Раиса Бут поблагодарила президента России Владимира Путина и МИД РФ за возвращение сына на родину.

"Конечно, благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Я так благодарна. Низкий материнский поклон Министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".