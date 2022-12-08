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Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 18:16
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Мама Виктора Бута поблагодарила Путина и МИД за возвращение сына

Мама Виктора Бута поблагодарила Путина и МИД РФ за возвращение сына на родину

Мать Виктора Бута Раиса Бут поблагодарила президента России Владимира Путина и МИД РФ за возвращение сына на родину.

"Конечно, благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Я так благодарна. Низкий материнский поклон Министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем", сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, об обмене Бута и Грайнер стало известно сегодня. Как сообщил президент США Джо Байден, баскетболистка уже на пути домой. В России она была осуждена на 9 лет за хранение наркотиков. Россиянин, который сейчас тоже летит на родину, был осуждён в США в 2010 году после экстрадиции из Таиланда. По обвинению в сговоре с целью незаконного оборота оружия он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов.

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ТАСС / AP / Apichart Weerawong

Александра Вишнякова
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