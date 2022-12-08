Врач Найдёнова раскрыла пользу ушной серы, о которой вы не догадывались
Лор Найдёнова: Сера защищает уши от проникновения бактерий и грибков
Наличие серы в ушных раковинах является абсолютной нормой. К тому же она защищает нас от бактерий и образования различных грибков. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-оториноларинголог многопрофильной клиники "Балтмед", а также многопрофильного медицинского центра "Проект здоровья" Александра Найдёнова.
"Сера вырабатывается железами, которые находятся в самом начале слухового прохода. Именно поэтому глубже сера проникать не может и скапливается только снаружи. Сера необходима нам для защиты от различных микроорганизмов, таких как бактерии и грибки", — объяснила она.
По словам специалиста, сера в ушах есть у каждого, а её наличие в основном зависит от возраста человека. Данное вещество обладает защитными функциями, без него в ушах появились бы сухость и неприятные ощущения. Кроме того, благодаря своей консистенции сера собирает частицы пыли и грязи, тем самым защищая от попадания ненужных элементов вглубь уха, добавила Найдёнова.
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