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8 декабря, 14:56

Врач Найдёнова раскрыла пользу ушной серы, о которой вы не догадывались

Лор Найдёнова: Сера защищает уши от проникновения бактерий и грибков

Наличие серы в ушных раковинах является абсолютной нормой. К тому же она защищает нас от бактерий и образования различных грибков. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-оториноларинголог многопрофильной клиники "Балтмед", а также многопрофильного медицинского центра "Проект здоровья" Александра Найдёнова.

"Сера вырабатывается железами, которые находятся в самом начале слухового прохода. Именно поэтому глубже сера проникать не может и скапливается только снаружи. Сера необходима нам для защиты от различных микроорганизмов, таких как бактерии и грибки", — объяснила она.

По словам специалиста, сера в ушах есть у каждого, а её наличие в основном зависит от возраста человека. Данное вещество обладает защитными функциями, без него в ушах появились бы сухость и неприятные ощущения. Кроме того, благодаря своей консистенции сера собирает частицы пыли и грязи, тем самым защищая от попадания ненужных элементов вглубь уха, добавила Найдёнова.

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Оксана Попова
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