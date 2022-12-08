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8 декабря, 15:13

Стало известно, кого из звёзд не будет в продолжении сериала "Папины дочки"

Жени Васнецовой, Пуговки и Полежайкина не будет в продолжении сериала "Папины дочки"

<p>Кадр из сериала "Папины дочки". Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1088014/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Кадр из сериала "Папины дочки". Фото © kinopoisk.ru

В продолжении сериала "Папины дочки", выход которого анонсировали спустя десять лет после закрытия проекта, покажутся не все дочки. Как узнал Mash, на этот раз ситком обойдётся без Жени Васнецовой и Пуговки.

Как рассказала настоящая мама Пуговки, а точнее Екатерины Старшовой, она покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться на родину. А Дарью Мельникову, по некоторым данным, не утвердили на роль самой спортивной дочки психотерапевта из-за её высказываний о специальной военной операции.

Поэтому на экранах в роли полюбившихся героев мы вновь увидим Андрея Леонова, Мирославу Карпович, Ольгу Волкову, Нину Персиянинову и Елизавету Арзамасову, которая и намекнула на возобновление съёмок. При этом Александр Самойленко, который играл друга-стоматолога, заявил, что о съёмках пока ничего не знает. То же касается и исполнителя роли Ильи Полежайкина — актёра Михаила Казакова, а также Эдуарда Радзюкевича, который в сериале играл начальника мамы девочек.

"На съёмки меня не приглашали, вообще первый раз об этом слышу. Вообще в перезапуске всё должно быть по-другому, потому что всё равно уже не будет, как раньше. Было, конечно, весело, но всему своё время", — сказал Радзюкевич NEWS.ru.

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Смерть отца, убийство в 16 и падение: как жестоко обошлась судьба с Полежайкиным из "Папиных дочек"

Как уже писал Лайф, создатели сериала "Папины дочки" намерены снять его продолжение спустя десять лет, режиссёром вновь станет Александр Жигалкин. Актриса Елизавета Арзамасова, сыгравшая в ситкоме школьницу-вундеркинда Галину Сергеевну, намекнула в соцсетях, что будет участвовать в съёмках. Она опубликовала фото первых листов сценария ленты, подписав его: "Кажется, что-то намечается…"

Николь Вербер

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