Стало известно, кого из звёзд не будет в продолжении сериала "Папины дочки"

В продолжении сериала "Папины дочки", выход которого анонсировали спустя десять лет после закрытия проекта, покажутся не все дочки. Как узнал Mash, на этот раз ситком обойдётся без Жени Васнецовой и Пуговки.

Как рассказала настоящая мама Пуговки, а точнее Екатерины Старшовой, она покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться на родину. А Дарью Мельникову, по некоторым данным, не утвердили на роль самой спортивной дочки психотерапевта из-за её высказываний о специальной военной операции.

Поэтому на экранах в роли полюбившихся героев мы вновь увидим Андрея Леонова, Мирославу Карпович, Ольгу Волкову, Нину Персиянинову и Елизавету Арзамасову, которая и намекнула на возобновление съёмок. При этом Александр Самойленко, который играл друга-стоматолога, заявил, что о съёмках пока ничего не знает. То же касается и исполнителя роли Ильи Полежайкина — актёра Михаила Казакова, а также Эдуарда Радзюкевича, который в сериале играл начальника мамы девочек.

"На съёмки меня не приглашали, вообще первый раз об этом слышу. Вообще в перезапуске всё должно быть по-другому, потому что всё равно уже не будет, как раньше. Было, конечно, весело, но всему своё время", — сказал Радзюкевич NEWS.ru.