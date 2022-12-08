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8 декабря, 15:08

В Сургуте хирурги достали из желудка девочки ком волос длиной 20 см

<p>В Сургуте хирурги извлекли ком волос длиной 20 см из желудка девочки. Фото © t.me / <a href="https://t.me/aadobrovolskii/544" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Доктор DAA</a></p>

В Сургуте хирурги извлекли ком волос длиной 20 см из желудка девочки. Фото © t.me / Доктор DAA

В Сургуте врачи достали из желудка 12-летней школьницы ком волос размером примерно 20 на 12 сантиметров, который образовался из-за синдрома Рапунцель. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

"Под красивым названием в честь сказочной героини скрывается крайне опасный симптомокомплекс, когда в результате трихофагии — привычки жевать волосы — в желудочно-кишечном тракте образуются сгустки волос — трихобезоары", написал он в телеграм-канале.

Девочка поступила в больницу с болью в животе и рвотой. Как выяснилось, ребёнок постоянно жевал кончики волос. Хирурги провели открытую операцию на желудке подростка. Сейчас с пациенткой всё в порядке, она готовится к выписке. По словам Добровольского, заболевание опасно тем, что сгусток волос мог заполнить всю полость желудка, а затем вызвать внутреннее кровотечение и иные осложнения.

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Ранее томские хирурги удалили из желудка 11-летней девочки огромный волосяной ком весом около 600 граммов. Школьница поступила в клинику с резкой болью в животе. Врачи предупредили, что инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта.

Татьяна Миссуми

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