В Сургуте хирурги достали из желудка девочки ком волос длиной 20 см

В Сургуте врачи достали из желудка 12-летней школьницы ком волос размером примерно 20 на 12 сантиметров, который образовался из-за синдрома Рапунцель. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

"Под красивым названием в честь сказочной героини скрывается крайне опасный симптомокомплекс, когда в результате трихофагии — привычки жевать волосы — в желудочно-кишечном тракте образуются сгустки волос — трихобезоары", — написал он в телеграм-канале.

Девочка поступила в больницу с болью в животе и рвотой. Как выяснилось, ребёнок постоянно жевал кончики волос. Хирурги провели открытую операцию на желудке подростка. Сейчас с пациенткой всё в порядке, она готовится к выписке. По словам Добровольского, заболевание опасно тем, что сгусток волос мог заполнить всю полость желудка, а затем вызвать внутреннее кровотечение и иные осложнения.