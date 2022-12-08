Россияне подвели музыкальные итоги 2022 года: лучшие треки, артисты и коллабы

Самым популярным музыкальным жанром у россиян в 2022 году стала поп-музыка, следует из исследования платформы Звук (HiFi-стриминг в соцсети "ВКонтакте"). В тройку любимых направлений также попали хип-хоп и рок.

Фото © vc.ru

Больше всего прослушиваний в Звуке набрала песня "Малиновая Лада" Тимура и Ильяса Гаязовых. Сразу несколько строчек в топ-5 занимает певица Asti, вместе с ней делит чарт Люся Чеботина. В топ-5 любимых жанров также вошли электронная музыка и альтернатива.

Фото © vc.ru

Самый популярный артист 2022 года по версии Звука – это дуэт Artik & Asti. Второе место заняла ANNA ASTI в качестве солистки. За ней следуют Zivert, HammAli & Navai и GAYAZOV$ BROTHER$. Первое место в рейтинге популярных ситуативных подборок занял плейлист "Вечеринка", за ним следуют альбомы "Подпевай!", "Хит уикенд", "Лето хитов" и "Грустно".

Главной коллаборацией года стал трек ANNA ASTI и Филиппа Киркорова — Хобби. За ним идет переосмысление легендарного лиричного хита МакSим Отпускаю вместе с Егором Кридом. Третью строчку занимает “Наверно, ты меня не помнишь” от JONY и HammAli. Четвертая строчка у Zivert и Три дня дождя с их треком Выдыхай. На последнем месте – Моя Мишель, Dose — Пташка.

Фото © vc.ru

Топ самых залайканных треков возглавил МАЛИНОВАЯ ЛАДА от GAYAZOV$ BROTHER$. На втором месте рейтинга – летнее настроение и трек Люси Чеботиной — СОЛНЦЕ МОНАКО. На третьем – Гармония от Artik & Asti. Четвертая строчка у “Наверно, Ты Меня Не Помнишь” в исполнении JONY и HammAli. Пятое место занимает Big Baby Tape & kizaru с треком 99 Problems.

Не забыла платформа и о предпочтениях юных меломанов. Топ-5 самых популярных детских музыкальных треков в HiFi-стриминге выглядит так:

Едет трактор Спят усталые игрушки Барбарики Море и друзья За печкою поет сверчок