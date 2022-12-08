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8 декабря, 15:34

Рабочего насмерть придавило бетонной конструкцией на стройке в Москве

<p>Место гибели рабочего на стройке в Москве. Фото © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/1288?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Место гибели рабочего на стройке в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

В строящейся столичной многоэтажке погиб 30-летний мужчина после падения на него бетонной конструкции во время выполнения строительных работ. Об этом рассказали в Прокуратуре Москвы.

В Москве погиб рабочий в строящемся доме. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве погиб рабочий в строящемся доме. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве погиб рабочий в строящейся многоэтажке. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве погиб рабочий в строящейся многоэтажке. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

"На строительном объекте во 2-м Мосфильмовском переулке на 30-летнего мужчину упала металлическая конструкция. Он погиб на месте. Инцидент произошёл при проведении работ на одиннадцатом этаже строящегося жилого комплекса. Бетонная конструкция упала на рабочего", уточнили в ведомстве.

На место прибыл заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артём Вавилов, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Двое рабочих погибли на стройке в Москве

Двое рабочих погибли на стройке в Москве

Ранее сообщалось, что в строящемся жилом комплексе "Молжаниново" на севере Москвы произошёл пожар. По информации Лайфа, загорелись рубероид и строительные конструкции. Возгоранию, площадь которого составила 100 квадратных метров, был присвоен первый ранг.

Татьяна Миссуми

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