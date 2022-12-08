Рабочего насмерть придавило бетонной конструкцией на стройке в Москве

В строящейся столичной многоэтажке погиб 30-летний мужчина после падения на него бетонной конструкции во время выполнения строительных работ. Об этом рассказали в Прокуратуре Москвы.

В Москве погиб рабочий в строящемся доме. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве погиб рабочий в строящейся многоэтажке. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

"На строительном объекте во 2-м Мосфильмовском переулке на 30-летнего мужчину упала металлическая конструкция. Он погиб на месте. Инцидент произошёл при проведении работ на одиннадцатом этаже строящегося жилого комплекса. Бетонная конструкция упала на рабочего", — уточнили в ведомстве.

На место прибыл заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артём Вавилов, устанавливаются все обстоятельства трагедии.