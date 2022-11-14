От России до экзотики: Куда россияне мечтают отправиться на Новый год – 2023 и сколько это стоит Ранее популярные для новогодних путешествий страны Европы теперь недоступны. А какой вид отдыха наиболее востребован? 14 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Россияне уже стали задумываться о том, где и как провести новогодние каникулы. Эксперты отмечают, что в этом году есть много отличий от тех предпочтений, что были годом раньше.

Во-первых, значительное количество людей, бронирующих поездки на январские каникулы, сместили фокус интереса в сторону отечественных направлений. И это связано не только с ценой, в которую может обойтись новогоднее путешествие, но и с опасениями по поводу возможных трудностей с возвращением домой в случае ухудшения международной обстановки. А во-вторых, многие граждане не хотят рисковать, приобретая пакетный тур, ведь вернуть свои деньги у турагентства, если поездка не задалась, сложнее, чем отменить самостоятельное бронирование отеля и сделать возврат авиа- или железнодорожного билета.

Выборы россиян на Новогодние праздники. Инфографика © LIFE

— В этом году мировая политико-экономическая обстановка сильно повлияла на отношение россиян к выбору места проведения своего отпуска, — утверждает основатель федерального проекта "Пространства туризма" Антон Муравьёв. — Очевидно, что те, кто отправляется в новогоднее путешествие с семьёй, вовсе не горят желанием столкнуться с проблемами внезапного закрытия авиасообщения или невозможностью оплатить что-либо из-за санкций в отношении карточек, выпущенных российскими банками.

Внутрироссийские направления и цены

Согласно рейтингу Ассоциации туроператоров (АТОР), составленному на основе бронирований на даты новогодних праздников, пока самый большой интерес россияне проявляют к отечественным горным курортам. При этом наиболее востребованы самые дорогие по цене: Роза Хутор, Красная Поляна и горно-туристический центр "Газпром" — места в них на новогодний период забронированы на 80–85%, а в чуть уступающих в ценовой категории Домбае, Шерегеше, Архызе и Эльбрусе примерно на 75%.

Открытие горнолыжного сезона на Роза Хуторе в Сочи. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Для справки: провести новогоднюю неделю двоим взрослым в одном из отелей Роза Хутора можно за сумму от 101 000 рублей, а в одном из отелей Шерегеша — за сумму от 50 000 рублей.

Следующий популярный российский кластер — это так называемый исторический туризм. Тут лидером новогоднего бронирования является Санкт-Петербург, на втором месте Москва, а дальше идут туры по городам Золотого кольца России и Казань.

Для справки: сейчас средний ценник на новогоднее проживание в гостиницах города на Неве в течение семи дней составляет от 110 000 рублей в центре и от 35 000 рублей ближе к окраине. Для того чтобы остановиться на новогодних каникулах в московских отелях, за семь дней придётся выложить от 150 000 рублей за номер в центре и от 45 000 рублей в районах близ черты города.

Существуют и иные варианты, которые могут сделать новогодний отдых в России по-настоящему интересным и при этом позволят не нести чрезмерных затрат. Любители снега могут выбрать путешествие в Великий Устюг, Карелию или на Алтай, а поклонники исторических достопримечательностей — в Калининград, Великий Новгород или Тулу. Расходы на встречу Нового года в этих регионах сильно зависят от набора предлагаемых развлечений. Например, встреча Нового года в Карелии с проживанием в отдельном доме с завтраком и сафари на снегоходах обойдётся примерно в 34 000 рублей за четыре дня, а тур в Калининград с экскурсиями и проживанием в трёхзвёздочной гостинице "Турист" — в 22 000 рублей за четыре дня.

Новый год за границей

С иностранными направлениями, которые выбирают россияне, в этом году тоже сложилась своеобразная ситуация. Например, исчезли популярные в прошлом году предложения отдыха в Доминикане и практически во всех европейских странах.

— В сфере заграничного отдыха в лидерах Египет, далее ОАЭ и Таиланд, который уже отказался от всех ковидных ограничений в преддверии новогоднего бронирования. Чуть меньший интерес у россиян к поездкам на Кубу, где цена тура от 300 000 рублей, — рассказала тревел-эксперт Лариса Аханова. При этом она указывает, что не включила в свой рейтинг Турцию, так как в качестве места проведения именно новогоднего отдыха эта страна имеет свои специфические особенности.

Отдыхающие в Египте. Фото © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI

— Теоретически отдых в Турции вполне доступен, однако, в отличие от лета – осени, посещение этой страны в период Нового года сильно подорожало. А с учётом сокращения количества дешёвых авиарейсов фактически получается, что недельный отдых может обойтись в ту же стоимость, что и путешествие, например, в ОАЭ, где отдых считается более премиальным, — пояснила Аханова.

По данным федеральной сети турагентств "1001 тур", минимальная стоимость тура в Анталью по системе "всё включено" с 29 декабря по 4 января — 130 700 рублей на двоих (отель Arsi Hotel 3*). Поездка в Стамбул на эти же даты обойдётся минимум в 129 200 рублей на двоих (отель Ala Deniz Hotel 2*, включён завтрак). А посещение турецкого горнолыжного курорта Улудаг на семь новогодних дней обойдётся в 315 000 рублей (отель Kaya Uludag Hotel 4*, система "всё включено"). В это же время путешествие в ОАЭ может обойтись в 131 200 рублей на двоих (отель Ibis Fujairah 3*, питание — завтраки).

Помимо указанных направлений туроператоры активно предлагают новогодние поездки на Мальдивы (например, семь ночей на двоих без питания в отеле Aquzz Inn Maafushi 4* обойдутся в 240 700 рублей), Шри-Ланку (отель Radisson Blue Resort 5* на девять ночей, одна из которых на перелёт, — 288 000 рублей на двоих) и в Венесуэлу (семь ночей на двоих обойдутся от 220 000 до 227 000 рублей). Но именно эти предложения конкурируют с хорошо известным россиянам Египтом, где цена несколько ниже (отель Badawia Sharm Resort 3* с системой "всё включено" — от 106 500 на двоих).

Пляжный отдых на Мальдивах. Фото © ТАСС / Zuma / Sang Jun Собираетесь ли вы путешествовать на Новый год? 0 Да, я так делаю каждый год Нет, предпочитаю встречать этот праздник дома Пока не задумываюсь об этом

Авторы Максим Греков