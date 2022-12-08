Россиян предупредили об опасности переболеть разными штаммами гриппа за сезон

Не привитые от гриппа россияне рискуют переболеть за сезон разными штаммами, которых на данный момент зафиксировано два типа. Об этом Ura.ru рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

"Сейчас циркулирует два вируса гриппа типа А — это H1N1, который называется "свиным", и H3N2 плюс вирус гриппа В. Больше всего распространён, чуть ли не 80–90%, штамм H3N2. Разницы в них особо никакой нет. Другое дело, что когда их циркулирует два, то можно во время эпидемии переболеть гриппом несколько раз. Это в том случае, если человек не привит. Просто в вакцину входит и один, и второй вариант гриппа", — пояснил он.

Академик добавил, что нельзя забывать и о распространении зимой аденовирусов и респираторных инфекций. По словам Зверева, грипп А всегда оставался в человеческой популяции. Заболеваемость им снижалась лишь в период ковид-пандемии, так как ограничительные меры замедляли в том числе и его циркуляцию.