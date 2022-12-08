Politico узнало о планах ЕС ввести санкции против 169 компаний

Новый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации может затронуть 169 организаций, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическими и оборонными секторами страны. Об этом сообщает Politico.

"Пакет нацелен на подавление "развития российских промышленных возможностей" с расширенным списком из 169 организаций, предоставляющих товары, "которые могут способствовать технологическому развитию российского оборонного сектора и сектора безопасности", — сказано в публикации.

По её данным, там собираются запретить поставлять России двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, электронные компоненты, а также средства для подавления беспорядков. Аналогичные меры могут коснуться ноутбуков, жёстких дисков, фотоаппаратов и объективов.