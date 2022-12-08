"Газпром" заплатит более 5 трлн рублей налогов в 2022 году

Крупнейший в России производитель и экспортёр сжиженного природного газа — "Газпром" — по итогам текущего года выплатит налоги на сумму свыше пяти триллионов рублей, сообщил начальник департамента холдинга Карен Оганян на Петербургском налоговом форуме.

"В целом группа "Газпром" по итогам 2022 года заплатит в бюджеты всех уровней свыше пяти триллионов рублей налогов. Соответственно, по итогам 2022 года "Газпром" станет крупнейшим налогоплательщиком страны", — рассказал Оганян и добавил, что компания обеспечит одну пятую поступлений налогов в бюджет Северной столицы.