"Газпром" заплатит более 5 трлн рублей налогов в 2022 году
Крупнейший в России производитель и экспортёр сжиженного природного газа — "Газпром" — по итогам текущего года выплатит налоги на сумму свыше пяти триллионов рублей, сообщил начальник департамента холдинга Карен Оганян на Петербургском налоговом форуме.
"В целом группа "Газпром" по итогам 2022 года заплатит в бюджеты всех уровней свыше пяти триллионов рублей налогов. Соответственно, по итогам 2022 года "Газпром" станет крупнейшим налогоплательщиком страны", — рассказал Оганян и добавил, что компания обеспечит одну пятую поступлений налогов в бюджет Северной столицы.
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