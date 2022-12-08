Москвич терроризировал жену 9 лет, обвинил в краже трёх млн и уже пятый год прячет детей

29-летняя уроженка Азербайджана почти пять лет не видела своих детей, бывший муж запрещает ей даже приближаться к дочери и сыну. В интервью "Изнанке" Самира рассказала, что супруг также завёл на неё уголовное дело.

Москвичка рассказала о том, как пытается увидеться с детьми, которых отнял у неё супруг-юрист. Видео © "Изнанка"

По словам Самиры, когда ей было 15 лет, 25-летний парень без согласия её родителей увёз девушку из Азербайджана в Москву. Когда взрослые решили заступиться за дочь, азербайджанец оправдал своё решение "традициями", при этом официально брак не регистрировали. Чтобы родственники Самиры не пошли в полицию, Руслан пригрозил им проблемами, поскольку работал в одном из районных судов столицы.

С тех пор прошло 14 лет, и, по словам Самиры, семейная жизнь оказалась несладкой. Муж часто выпивал и поднимал на неё руку, из-за чего у девушки произошёл выкидыш. Однако в полицию она не обращалась: боялась проблем, которые мог устроить супруг. Самира всё же родила двоих детей, но в какой-то момент муж обвинил её в изменах и краже трёх миллионов рублей. Руслан завёл на жену уголовное дело, забрал дочь и сына, а Самире запретил с ними видеться.

Сам Руслан заявил журналистам "Изнанки", что слова бывшей — ложь, а дети сами не хотят с нею встречаться. Он также обвиняет девушку в том, что она не платит алименты.

Сейчас Самире удалось вместе со своими адвокатами выиграть очередной судебный процесс. Москвичка не планирует сдаваться и продолжит добиваться встречи с детьми.