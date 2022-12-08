Активистка объяснила, как закон о суррогатном материнстве защитит права детей

Законопроект о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев, уже принятый Госдумой, поможет успешно решать задачи в сфере защиты и гарантированности прав наших детей. Об этом рассказала Лайфу председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина.

Поводом для подобной инициативы послужил ряд громких уголовных дел о торговле людьми и причинении смерти по неосторожности. В ходе следствия полиция находила без документов живых или умерших детей, рождённых суррогатными матерями для иностранцев. Филина добавила, что сложностью является и то, что после рождения такие дети становятся гражданами другой страны, поэтому их судьбу трудно отследить, в том числе контролировать соблюдение прав в отношении них.