Активистка объяснила, как закон о суррогатном материнстве защитит права детей
Активистка Филина рассказала, как закон о суррогатном материнстве защитит права детей
Законопроект о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев, уже принятый Госдумой, поможет успешно решать задачи в сфере защиты и гарантированности прав наших детей. Об этом рассказала Лайфу председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина.
"Данный закон направлен на пресечение случаев гибели и торговли детьми, рождёнными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства", — подчеркнула она.
Поводом для подобной инициативы послужил ряд громких уголовных дел о торговле людьми и причинении смерти по неосторожности. В ходе следствия полиция находила без документов живых или умерших детей, рождённых суррогатными матерями для иностранцев. Филина добавила, что сложностью является и то, что после рождения такие дети становятся гражданами другой страны, поэтому их судьбу трудно отследить, в том числе контролировать соблюдение прав в отношении них.
"В связи с этим законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми гражданства Российской Федерации", — отметила председатель ассоциации.
Напомним, "Единая Россия" собирается добиться запрета на суррогатное материнство в РФ для иностранных граждан. По словам вице-спикера Госдумы, главы комиссии партии по защите материнства и детства Анны Кузнецовой, это защитит национальные интересы страны и жизнь 45 тысяч детей. Соответствующий законопроект уже успешно прошёл все три чтения в Госдуме.
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