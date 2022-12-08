"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 декабря, 16:15

Активистка объяснила, как закон о суррогатном материнстве защитит права детей

Активистка Филина рассказала, как закон о суррогатном материнстве защитит права детей

Законопроект о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев, уже принятый Госдумой, поможет успешно решать задачи в сфере защиты и гарантированности прав наших детей. Об этом рассказала Лайфу председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина.

"Данный закон направлен на пресечение случаев гибели и торговли детьми, рождёнными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства", подчеркнула она.

Поводом для подобной инициативы послужил ряд громких уголовных дел о торговле людьми и причинении смерти по неосторожности. В ходе следствия полиция находила без документов живых или умерших детей, рождённых суррогатными матерями для иностранцев. Филина добавила, что сложностью является и то, что после рождения такие дети становятся гражданами другой страны, поэтому их судьбу трудно отследить, в том числе контролировать соблюдение прав в отношении них.

"В связи с этим законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми гражданства Российской Федерации", — отметила председатель ассоциации.

Запрет на суррогатное материнство для иностранцев уберёт пробелы в законе, считает врач

Запрет на суррогатное материнство для иностранцев уберёт пробелы в законе, считает врач

Напомним, "Единая Россия" собирается добиться запрета на суррогатное материнство в РФ для иностранных граждан. По словам вице-спикера Госдумы, главы комиссии партии по защите материнства и детства Анны Кузнецовой, это защитит национальные интересы страны и жизнь 45 тысяч детей. Соответствующий законопроект уже успешно прошёл все три чтения в Госдуме.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров