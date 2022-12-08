В Минспорта подтвердили обсуждение перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Вопрос о переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет поставлен на ближайшем заседании исполкома организации, заявили в Министерстве спорта РФ.
"Решение о переходе из одной конфедерации в другую принимается Российским футбольным союзом. Данный вопрос, по информации от РФС, будет включён в повестку ближайшего исполкома союза, но это значимое решение, которое должно быть взвешенным и проработанным как внутри страны, так и с международными организациями и партнёрами", — рассказали газете "Спорт-Экспресс" в пресс-службе министерства.
Там добавили, что ключевой задачей Минспорта является совершенствование уровня подготовки спортсменов, спортивного резерва, сохранение конкурентной среды и обеспечение регулярности спортивных мероприятий.
Ранее президент РФС Александр Дюков говорил о планах поднять данный вопрос на ближайшем заседании исполкома. При этом шансы на выступление российской сборной на Евро-2024 он оценивает как теоретические.
ТАСС / Михаил Терещенко