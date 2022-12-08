В Минспорта подтвердили обсуждение перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

"Решение о переходе из одной конфедерации в другую принимается Российским футбольным союзом. Данный вопрос, по информации от РФС, будет включён в повестку ближайшего исполкома союза, но это значимое решение, которое должно быть взвешенным и проработанным как внутри страны, так и с международными организациями и партнёрами", — рассказали газете "Спорт-Экспресс" в пресс-службе министерства.