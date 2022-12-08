В Польше назвали популизмом признание фон дер Ляйен о любви к русской опере

Признание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в любви к русской культуре — не более чем популизм. Такое мнение выразил в беседе с телеканалом "360" журналист из Польши Сергей Гречушкин.

"Вся эта радостная гоп-компания, которая заседает в Европарламенте, — просто популисты. Это толпа сотен популистов, которые вообще непонятно откуда взялись и чем они там занимаются. Их единственное задание — говорить ртом, они несут иногда откровенную чушь. То, что они сегодня решат заявить, они и заявят", — высказался Гречушкин.

Журналист напомнил: недавно они утверждали, что нужно сотрудничать с Россией на всех направлениях, а затем призывали с нами воевать. Не исключено, что завтра Европарламент снова предложит сотрудничать с Москвой, предположил эксперт.

По его словам, может показаться, что Урсула фон дер Ляйен "подмигнула", якобы "всё это понарошку, а вообще-то мы все любим Россию". Но так же легко она потом заявит, что вы меня неправильно поняли, я совсем другое имела в виду.

"Все горшки побили, газопровод взорвали. Там грохаем, это утилизируем просто в каких-то сверхоптовых масштабах. "А вот давайте я вам сейчас подмигну, поговорим о музыке", — добавил Гречушкин.