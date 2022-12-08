В России могут ввести пожизненный срок за склонение к диверсии

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности и организацию соответствующих сообществ.

Так, предполагается дополнить УК РФ статьями 281.1 "Содействие диверсионной деятельности", 281.2 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и 281.3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нём".

"За склонение к диверсии будет грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Прохождение обучения для совершения диверсии будет наказываться вплоть до пожизненного заключения. Создание диверсионного сообщества также будет наказываться пожизненным заключением. За участие в диверсионном сообществе будет грозить до десяти лет лишения свободы", — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.