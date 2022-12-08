"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" нанёс "Авангарду" поражение в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Омске. Игра завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий (31-я минута), Никита Дыняк (37) и Дмитрий Юдин (63). Хозяевам принесли очки Иван Телегин (8), Арсений Грицюк (18).

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Ранее Лайф писал, что Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Бабенко, который работал в штабе Знарка в качестве ассистента.