Белый дом объяснил главную проблему в обмене Пола Уилана
Кирби объяснил, почему в соглашение по обмену не смогли включить Пола Уилана
Пол Уилан. Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency
США не могли заключить с Москвой соглашение по обмену американца Пола Уилана, осуждённого в РФ на 16 лет за шпионаж, на тех же условиях, как в случае с Бриттни Грайнер. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, но дело в сфабрикованных обвинениях против него, основанных на шпионаже. Мы не могли решить с ним вопрос тем же путём, каким смогли действовать с [Тревором] Ридом и [Бриттни] Грайнер", — сказал Кирби.
Тем не менее это не означает, что США перестанут пытаться вернуть Уилана домой, подчеркнул он и заверил, что Вашингтон продолжит прилагать усилия в данном направлении.
Ранее Лайф писал: семья Пола Уилана разочарована, что его не обменяли на Бута. Напомним, американец был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его заподозрили в шпионаже, хотя сам Уилан отрицал свою причастность и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу, и в июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. В МИД РФ также подтверждали, что американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. 8 декабря стало известно, что Бута обменяли на одну Грайнер.