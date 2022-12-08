Белый дом объяснил главную проблему в обмене Пола Уилана

США не могли заключить с Москвой соглашение по обмену американца Пола Уилана, осуждённого в РФ на 16 лет за шпионаж, на тех же условиях, как в случае с Бриттни Грайнер. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, но дело в сфабрикованных обвинениях против него, основанных на шпионаже. Мы не могли решить с ним вопрос тем же путём, каким смогли действовать с [Тревором] Ридом и [Бриттни] Грайнер", — сказал Кирби.