Цена нефти Brent упала ниже $76 впервые с декабря 2021 года
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года опустились ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов на бирже ICE.
Так, в 19:07 мск она стоила 75,74 доллара за баррель (-1,85%), а к 19:35 мск её цена находилась уже на уровне в 76,13 доллара за баррель (-1,35%).
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. После этого стоимость чёрного золота стала падать, а у берегов Турции скопилась пробка из танкеров с сырой нефтью.
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