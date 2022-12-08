Цена нефти Brent упала ниже $76 впервые с декабря 2021 года

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года опустились ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов на бирже ICE.

Так, в 19:07 мск она стоила 75,74 доллара за баррель (-1,85%), а к 19:35 мск её цена находилась уже на уровне в 76,13 доллара за баррель (-1,35%).