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8 декабря, 17:21

Турция запретит танкерам находиться в Мраморном море без страховки

Минтранс Турции готовит план вывода из Мраморного моря танкеров без страховых писем

Главное управление по морским делам Министерства транспорта Турции объявило о работе над планом вывода из Мраморного моря нефтеналивных танкеров, которые не имеют документов с подтверждением их страхового статуса. Там также обрушились с критикой на страховые компании, отказывающие кораблям в письмах.

"Готовится план по выводу судов с сырой нефтью, не имеющих подтверждающих страхование документов, которые находятся в Мраморном море и намерены пройти через пролив Дарданеллы", — сказано в распространённом ведомством заявлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что пробка из танкеров у берегов Турции продолжает расти. Утверждалось, что там наблюдается по меньшей мере 26 танкеров с более чем 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана.

В Минтрансе Турции опровергли сообщения о пробках из танкеров у Босфора

В Минтрансе Турции опровергли сообщения о пробках из танкеров у Босфора

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ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Андрей Бражников

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