Турция запретит танкерам находиться в Мраморном море без страховки
Минтранс Турции готовит план вывода из Мраморного моря танкеров без страховых писем
Главное управление по морским делам Министерства транспорта Турции объявило о работе над планом вывода из Мраморного моря нефтеналивных танкеров, которые не имеют документов с подтверждением их страхового статуса. Там также обрушились с критикой на страховые компании, отказывающие кораблям в письмах.
"Готовится план по выводу судов с сырой нефтью, не имеющих подтверждающих страхование документов, которые находятся в Мраморном море и намерены пройти через пролив Дарданеллы", — сказано в распространённом ведомством заявлении.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что пробка из танкеров у берегов Турции продолжает расти. Утверждалось, что там наблюдается по меньшей мере 26 танкеров с более чем 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана.
ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN