Турция запретит танкерам находиться в Мраморном море без страховки

Главное управление по морским делам Министерства транспорта Турции объявило о работе над планом вывода из Мраморного моря нефтеналивных танкеров, которые не имеют документов с подтверждением их страхового статуса. Там также обрушились с критикой на страховые компании, отказывающие кораблям в письмах.

"Готовится план по выводу судов с сырой нефтью, не имеющих подтверждающих страхование документов, которые находятся в Мраморном море и намерены пройти через пролив Дарданеллы", — сказано в распространённом ведомством заявлении.