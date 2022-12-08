60-летний педофил с пиццей похитил пятиклассницу в Подмосковье

В подмосковных Мытищах педофил силой затащил пятиклассницу в свою квартиру, совершил с ней действия сексуального характера, а потом отпустил домой. Об этом пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 11-летняя девочка шла в магазин, по дороге к ней начал приставать незнакомец. Он позвал её в гости и обещал угостить пиццей, однако школьница отказалась. Тогда мужчина схватил ребёнка и затолкал в подъезд. Уже в квартире он приказал девочке раздеться, угрожая сбросить с балкона, начал трогать её и заставлял вытворять непристойности. После мужчина отпустил девочку.

Подозреваемый уже задержан. Им оказался 60-летний мужчина, который имеет судимость за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.