В Еврокомиссии дали совет "Дождю" после "изгнания" из Латвии

Лишение телеканала "Дождь"* лицензии на вещание в Латвии можно обжаловать, заявили в Европейской комиссии. При этом там подчеркнули, что это было национальным решением Риги.

"Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала "Дождь" является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности", — сказал представитель пресс-службы ЕК в интервью РИА "Новости".

Он также напомнил о возможности обжаловать "изгнание" и заверил, что в ЕС "приветствуются российские и белорусские независимые СМИ", но при условии соблюдения национальных правил и процедур для получения необходимых лицензий и виз.