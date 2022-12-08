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8 декабря, 17:39

В Еврокомиссии дали совет "Дождю" после "изгнания" из Латвии

В ЕК не исключили возможность обжалования решения Латвии об отзыве лицензии "Дождя"

Лишение телеканала "Дождь"* лицензии на вещание в Латвии можно обжаловать, заявили в Европейской комиссии. При этом там подчеркнули, что это было национальным решением Риги.

"Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала "Дождь" является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности", — сказал представитель пресс-службы ЕК в интервью РИА "Новости".

Он также напомнил о возможности обжаловать "изгнание" и заверил, что в ЕС "приветствуются российские и белорусские независимые СМИ", но при условии соблюдения национальных правил и процедур для получения необходимых лицензий и виз.

От релокации к измене: Где теперь пойдёт "Дождь"

От релокации к измене: Где теперь пойдёт "Дождь"

Как писал Лайф, на прошлой неделе "Дождь" уволил телеведущего Алексея Коростелёва после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников канала. А 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ республики лишил "Дождь" лицензии на вещание. Телеканал также прекращает свою работу в Эстонии и Литве.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС/Денис Губанов

Ирина Фальке

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