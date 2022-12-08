Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма

Вашингтон не запрещает Киеву использовать переданное ему оружие для нанесения ударов по Крыму, заявил в интервью The Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как уточняется в публикации, Незалежная "обязалась перед США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории, но, по словам Кулебы, это обязательство не распространяется на Крым", поскольку полуостров "международно признан украинской территорией".

В интервью WSJ глава украинского МИД также сказал, что "Киев никогда не пойдёт на мирное соглашение" с Москвой, если Крым и Донбасс останутся под контролем России.