ЕС не признал российские загранпаспорта жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины

Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, которые были выданы на территориях новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

"Сегодня Совет утвердил решение о непризнании российских документов для путешествий [загранпаспортов], выданных на Украине и в Грузии", — сказано в публикации.

Как уточнили в организации, решение принято в связи с выдачей российских загранпаспортов жителям ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Российские документы, выданные на этих территориях, а также в Абхазии и Южной Осетии, не будут считаться действительными для получения виз и въезда в Шенгенскую зону.