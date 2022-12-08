ЕС не признал российские загранпаспорта жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины
ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных в новых регионах РФ
Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, которые были выданы на территориях новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Сегодня Совет утвердил решение о непризнании российских документов для путешествий [загранпаспортов], выданных на Украине и в Грузии", — сказано в публикации.
Как уточнили в организации, решение принято в связи с выдачей российских загранпаспортов жителям ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Российские документы, выданные на этих территориях, а также в Абхазии и Южной Осетии, не будут считаться действительными для получения виз и въезда в Шенгенскую зону.
Ранее сообщалось, что визовый центр Италии перестал принимать у россиян небиометрические паспорта. С 15 ноября принимаются к рассмотрению только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет.
ТАСС / Сергей Коньков