Почему Виктора Бута 15 лет не удавалось вытащить из американской тюрьмы В четверг в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. Почему освобождение затянулось на 15 лет? 26957 26957 Обложка © ТАСС /ZUMA / Natthawat Wongrat

Как рассказали в МИД РФ, переговоры с американской стороной были долгими и тяжёлыми. Москва неоднократно предлагала включить Бута в схему обмена, но "Вашингтон категорически отказывался". Однако, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в результате активной работы сторонам удалось достичь соглашения об обмене.

Почему Виктор Бут попал в американскую тюрьму

Напомню, Виктор Бут провёл в заключении почти 15 лет. В 2008 году он был арестован в Таиланде и передан США. Спустя четыре года американский суд приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью убийства американских граждан. Ему инкриминировали попытку продать оружие Революционным вооружённым силам Колумбии (FARC), которые американские власти считают террористической организацией. Американские СМИ тогда раздули настоящую истерику: Бута называли "торговцем смертью" и "оружейным бароном" — одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире.

Виктор Бут занялся предпринимательской деятельностью ещё в 1991 году. В частности, он занимался авиаперевозками, работал во многих странах Африки и Азии. Занимался в том числе и перевозкой военных грузов, разумеется, легальных, в частности, его авиакомпания доставляла российские истребители в Малайзию в 1996-м. В России считалось, что Бут был негласным посредником "Росвооружения", человеком, осуществляющим важные военно-дипломатические функции. В 1995 году Бут участвовал в переговорах об освобождении российского экипажа Ил-76, захваченного талибами*.

Ил-76ТД, борт за 4 месяца до захвата. Фото © Wikipedia

Очевидно, это и стало причиной нападок на него со стороны Запада, чьи средства массовой информации начали утверждать, что Бут занимается незаконными военными перевозками в страны, находящиеся под эмбарго, включая Колумбию, Афганистан, Анголу, Ливию.

Как США создали из Бута "монстра"

Сам Бут не отрицал того, что занимался организацией военных поставок, подчеркивая, что не продавал оружие. Однако Запад уже создал из него "монстра", который стоит едва ли не за всеми вооружёнными конфликтами мира и ответственен за смерть тысяч солдат НАТО. Ещё в 2002 году власти Бельгии обвинили его в контрабанде алмазов и отмывании денег и объявили в международный розыск. Опасаясь ареста, Бут перестал заниматься авиационным промыслом, старался не выезжать за пределы России, однако Запад ввёл против него санкции, заморозив счета почти на 17 миллионов долларов, мотивируя это тем, что его деятельность угрожает реализации внешней политики США.

В 2008 году американцы выманили Бута в Таиланд, где он был задержан местной полицией якобы за помощь "колумбийским террористам", роль которых сыграли американские агенты. В тайской тюрьме Бут провёл полтора года, в течение которых местные власти решали, что с ним делать: отдавать американцам или отправить в Россию. Увы, тогда американская сторона надавила на Бангкок, который долгое время сопротивлялся, отказывая Вашингтону, но в итоге всё же сломался и в 2010 году выдал россиянина на расправу американцам.

Фото © ТАСС / АР / Apichart Weerawong

В американский суд Бута везли как особо опасного преступника — на броневике в колонне из пяти машин сопровождения. Его сразу же поместили в Центр временного содержания на Парк-Роу, известный как тюрьма для особо важных лиц. Здесь Бут провёл в одиночной камере 15 месяцев, в помещении с круглосуточным искусственным освещением и без окон, с отсутствием вентиляции, в котором были только бетонные кровать, стол и стул, при этом прогулки исключались. Сразу после вынесения приговора в 2012-м он был отправлен сначала в Бруклинскую тюрьму общего режима, в блок для заключённых с неустойчивой психикой и суицидальными наклонностями, а затем — в тюрьму максимально строгого режима ADX Florence.

О том, в каких условиях содержались наши заключённые — Виктор Бут и обвинённый в контрабанде наркотиков лётчик Константин Ярошенко, — уже знает вся страна. При этом американские власти лицемерно льют крокодиловы слёзы, рассказывая о том, как страдают в российских тюрьмах американцы.

Москва сразу же после вынесения приговора старалась вытащить Бута из американской тюрьмы, пыталась использовать механизм экстрадиции, сам Бут подавал апелляции, но американское "правосудие" было непреклонно — в выдаче российского гражданина постоянно отказывали.

Возможно, что Бут и Ярошенко так и сидели бы до конца своих астрономических сроков, если бы не подвернулась возможность обмена на сидевших в России американских граждан. Так, в апреле этого года Ярошенко обменяли на осуждённого в 2019-м за насилие в отношении российского полицейского Тревора Рида.

Почему Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер

Что касается баскетболистки Бриттни Грайнер, на которую сегодня обменяли Бута, то она была задержана при прохождении таможенного контроля в аэропорту, в её вещах обнаружили гашиш. В августе 2022 года её приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб за контрабанду наркотиков.

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

И Рид, и Грайнер, по сути, мелкие нарушители: дебошир и наркоманка — не сравнятся с теми обвинениями, которые американцы навешивали нашим. Но, видимо, администрации Джо Байдена настолько нужен был пиар-ход с освобождением американских граждан, что они решились-таки на обмен после стольких лет безуспешных переговоров. О том, что это именно пиар-ход, говорит то, с какой помпой их СМИ выставили освобождение американки.

"Звезда WNBA (Женская национальная баскетбольная ассоциация) Бриттни Гринер была освобождена из-под стражи в России в обмен на осуждённого торговца оружием", — пишет CNN. Разумеется, без упоминания того, за что была осуждена в России Гринер. Весь материал посвящён тому, как страдала в "ужасной российской тюрьме" "ни в чём не повинная" спортсменка, как её заждались дома. И как скоро Вашингтон сможет освободить ещё одного "несправедливо осуждённого" американца — шпиона Пола Уилана. Ни слова о том, в каких условиях все эти годы содержали Бута, как жена ждала его долгих 15 лет…

Конечно, никто уже не вернёт российскому гражданину отнятые у него 15 лет жизни в американских застенках. Но сейчас главное, что для него этот кошмар окончен. А для России главное, что ещё один наш гражданин перестал быть американским заложником. Ведь Бут был именно заложником. Американские власти 10 лет пытались торговаться по поводу его освобождения, не зная, что потребовать от России. Именно так ведут себя террористы.

И можно не сомневаться, что Бут не последний заложник, США будут не раз прибегать к этому проверенному методу. Но мы теперь знаем, как с ними торговаться.

* Запрещённые в России организации

Авторы Дмитрий Родионов