СМИ пригрозили миллионными штрафами за инструкции по изготовлению оружия

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о блокировке сайтов, содержащих информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию. Данный документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

"Законопроектом предлагается отнести к запрещённой информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию", — говорится в пояснительных материалах.

Документ также предусматривает введение штрафа до одного миллиона рублей за распространение в СМИ инструкций об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Поправку предлагается внести в статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации".