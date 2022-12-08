"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 декабря, 18:49

СМИ пригрозили миллионными штрафами за инструкции по изготовлению оружия

В ГД внесли проект о штрафах за публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов к оружию

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о блокировке сайтов, содержащих информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию. Данный документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

"Законопроектом предлагается отнести к запрещённой информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию", — говорится в пояснительных материалах.

Документ также предусматривает введение штрафа до одного миллиона рублей за распространение в СМИ инструкций об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Поправку предлагается внести в статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации".

Ранее Лайф писал, что Госдума в I чтении приняла законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах. На данный момент закон предусматривает ответственность за посягательство на объекты техносферы и жизнеобеспечения населения.

В России могут ввести пожизненный срок за склонение к диверсии

В России могут ввести пожизненный срок за склонение к диверсии

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров