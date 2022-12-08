"Динамо" обыграло "Спартак" в ретроматче КХЛ, посвящённом 875-летию Москвы

Хоккеисты столичного "Динамо" в серии послематчевых буллитов победили "Спартак" в ретроматче, посвящённом 875-летию Москвы. Встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу бело-голубых.

Таким образом "Динамо" прервало серию из двух поражений, а "Спартак", напротив, проиграл второй матч подряд. Столичные команды идут на пятом и шестом местах в Западной конференции соответственно.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта РФ официально ужесточило лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 1 августа 2023 года. Сейчас российские клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров, а со следующего сезона количество иностранных игроков в ней будет сокращено до трёх.