"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 декабря, 20:12

"Динамо" обыграло "Спартак" в ретроматче КХЛ, посвящённом 875-летию Москвы

Хоккеисты столичного "Динамо" в серии послематчевых буллитов победили "Спартак" в ретроматче, посвящённом 875-летию Москвы. Встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу бело-голубых.

У "Спартака" отличился Тимур Хайруллин (48-я минута), "Динамо" ответило голом Ильи Каблукова (50). Победным буллитом отличился Дмитрий Рашевский.

"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Таким образом "Динамо" прервало серию из двух поражений, а "Спартак", напротив, проиграл второй матч подряд. Столичные команды идут на пятом и шестом местах в Западной конференции соответственно.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта РФ официально ужесточило лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 1 августа 2023 года. Сейчас российские клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров, а со следующего сезона количество иностранных игроков в ней будет сокращено до трёх.

Обложка ©

Telegram-канал ХК "Динамо Москва"

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров