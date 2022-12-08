Суд до 12 февраля продлил арест журналисту Кара-Мурзе
Басманный суд Москвы продлил арест журналисту Владимиру Кара-Мурзе* по делу о госизмене и распространении фейков о ВС РФ.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кара-Мурзе срок содержания под стражей до 12 февраля", — приводит ТАСС сообщение инстанции.
Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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