Суд до 12 февраля продлил арест журналисту Кара-Мурзе

Басманный суд Москвы продлил арест журналисту Владимиру Кара-Мурзе* по делу о госизмене и распространении фейков о ВС РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кара-Мурзе срок содержания под стражей до 12 февраля", — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей.