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8 декабря, 20:22

Суд до 12 февраля продлил арест журналисту Кара-Мурзе

Басманный суд Москвы продлил арест журналисту Владимиру Кара-Мурзе* по делу о госизмене и распространении фейков о ВС РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кара-Мурзе срок содержания под стражей до 12 февраля", — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Журналисту-иноагенту Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене

Журналисту-иноагенту Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене

Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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