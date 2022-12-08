Учёные нашли способ продлить жизнь благодаря трём-четырём минутам в день

Учёные из Сиднейского университета выяснили, что активная физическая нагрузка в течение одной минуты во время повседневных дел значительно снижает риск преждевременной смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования специалистов были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Это первая работа, в которой точно измеряется польза для здоровья от "энергичной физической активности с перерывами в образе жизни" или VILPA. Это очень короткие всплески активной деятельности (около минуты), например, забег до автобуса, игра с детьми или собакой. Специалисты изучили данные британского хранилища медицинской и генетической информации UK BioBank о физической активности 25 тысяч человек, которые не занимались спортом. Затем эксперты получили доступ к данным о здоровье, которые собирались в течение семи лет.

Оказалось, что всего три-четыре одноминутных VILPA каждый день могут на 40% снизить смертность от всех причин, а также до 49% — от сердечно-сосудистых заболеваний.