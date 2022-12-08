Захарова: Евросоюз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнёра США

Евросоюз не желает понимать, что давно стал младшим, зависимым партнёром США. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о недовольстве ЕС американским законом по борьбе с инфляцией.

"Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнёра. Ввязавшись под давлением США вопреки своим экономическим и политическим интересам в фронтальное противостояние с Россией, он сам подтвердил, что согласен с такой ролью", — приводятся слова дипломата на официальном сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, чем меньше в ЕС готовы формулировать и отстаивать перед американцами собственные приоритеты, "тем меньше с еэсовцами считаются по ту сторону Атлантики". Кроме того, она отметила, что безоглядная поддержка Украины, взрывной рост цен на энергоносители и наращивание поставок дорогого американского сжиженного природного газа, втягивание в антикитайские инициативы Белого дома вроде планов по созданию "устойчивых цепочек поставок" критически важной продукции только подрывают и без того не самые сильные позиции Брюсселя в торгово-политических отношениях с Вашингтоном.

Как полагает дипломат, несмотря на все заявления властей США о непреложности партнёрства с Евросоюзом, их подходы к взаимодействию в экономической и других сферах являются откровенно потребительскими.

"Когда того требуют их цели, американцы не считаются ни с кем. Евросоюз — не исключение", — подчеркнула официальный представитель внешнедипломатического ведомства.

При этом Захарова призвала "жалующийся на США Евросоюз" почаще "смотреться в зеркало", поскольку в Брюсселе, копируя привычки "своего заокеанского сюзерена", пытаются действовать точно так же, навязывая другим странам неравные и невыгодные условия осуществления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.