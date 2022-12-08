В США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год
Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год
Палата представителей США проголосовала за принятие оборонного бюджета на 2023 год в размере 858 млрд долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Теперь документ отправится на рассмотрение в Сенат, ожидается, что это случится до конца года. После чего его направят на подписание Джо Байдену.
Напомним, профильные комитеты обеих палат Конгресса согласовали рекордный проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в сумме 858 млрд долларов. Данный документ включает меры по исключению России из G20 и предоставление Украине помощи на не менее 800 млн долларов.
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