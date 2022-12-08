В США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год

Палата представителей США проголосовала за принятие оборонного бюджета на 2023 год в размере 858 млрд долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Теперь документ отправится на рассмотрение в Сенат, ожидается, что это случится до конца года. После чего его направят на подписание Джо Байдену.